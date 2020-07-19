«Динамо» попадёт в Лигу Европы, если «Зенит» выиграет Кубок России
В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» переиграло «Краснодар», встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу московской команды.
После 29 туров «Динамо» (41) располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, и ближайшие преследователи уже не смогут догнать москвичей. При этом у «Динамо» есть шанс получить путёвку в квалификацию Лиги Европы.
Если «Зенит», ставший чемпионом России, выиграет Кубок, бело-голубые попадут в еврокубки. В случае победы «Химок» в финале Кубка России представлять страну в Лиге Европы будет подмосковный клуб.
Финал Кубка России состоится в Екатеринбурге 25 июля. Сегодня, 19 июля, в полуфинальных матчах «Зенит» обыграл «Спартак», а «Химки» одержали победу над «Уралом» (3:1).
«Краснодар» в меньшинстве проиграл «Динамо»
- 19 июля 2020
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