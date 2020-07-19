Алексей Игонин: последнее, что «Спартаку» остаётся, — обсудить судей

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о выступлении «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Всем понятно, даже Федуну, что сезон „Спартака“ провален. Итоговое место девятое, смена гендиректора. Это говорит о том, что клуб что-то делает не так. Видимо, последнее, что остаётся, — обсудить судей. Неужели все судьи объединились против „Спартака“, чтобы он оказался на девятом месте? Всё можно валить на судью, но они занимаются совсем не тем. У них есть конкретные проблемы, которые они пытаются решить, но выбрали самую простую и скандальную тему — судьи. Это не уровень клуба „Спартак“. Это удел соседей по лестничной клетке, а не такого клуба. Они сейчас ещё скажут, что „Газпром“ спонсор всех клубов, кто выше „Спартака“. Им надо решать свои проблемы», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.