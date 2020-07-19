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Мещеряков — о 2-м месте «Локо»: у Николича семь игр и ни одного поражения, вы всё видели

Мещеряков — о 2-м месте «Локо»: у Николича семь игр и ни одного поражения, вы всё видели
Футбол / РПЛ 0

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал второе место клуба в турнирной таблице РПЛ, позволяющее выступить в групповом этапе Лиги чемпионов в новом сезоне.

«Думаю, у игроков команды сейчас отличные эмоции от того, что они хорошо сделали свою работу, выполнили задачу. Николич? Ну вы сами всё видели. Семь матчей и ни одного поражения, выводы можно сделать. Что касается задачи в группе Лиги чемпионов, то я задачи не ставлю, их ставит совет директоров. Но, конечно, хочется побороться за выход из группы. Мы третий раз подряд выходим в групповой этап. Это говорит о правильной работе всех участников этого процесса», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Локомотив» занял второе место в РПЛ и сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов
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