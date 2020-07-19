«Истанбул Башакшехир» стал чемпионом Турции. За него играют Епуряну и Шкртел

В матче 33-го тура чемпионата Турции «Истанбул Башакшехир» обыграл «Кайсериспор» со счётом 1:0 и завоевал чемпионский титул. Встреча состоялась в Стамбуле на стадионе «Башакшехир Фатих Терим». Обслуживал матч арбитр Али Шансалан, ассистировали ему судьи на линиях Керем Эрсой и Серкан Ок.
Единственный гол был забит в первом тайме — на 19-й минуте автором забитого мяча стал Махмут Текдемир, которому ассистировал Гаэль Клиши. На 36-й минуте хозяева могли увеличить разрыв в счёте, но Эдин Вишча не реализовал 11-метровый.
В составе «Истанбул Башакшехир» золотые медали завоевали бывший защитник «Зенита» Мартин Шкртел, а также Александр Епуряну, который выступал за «Динамо», «Крылья Советов» и «Анжи».
«Истанбул Башакшехир» впервые в истории стал чемпионом Турции. Лидером по этому показателю является «Галатасарай» (22).
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