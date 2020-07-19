Малком: думаю, «Спартак» провёл отличный матч

Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал победу в матче полуфинала Кубка России со «Спартаком» (2:1).
«Лёгких игр не бывает. Думаю, «Спартак» провёл отличный матч. Ну а мы сделали свою работу — создали много голевых моментов и, что самое важное, одержали победу над сложным соперником.
В момент, когда «Спартак» сравнял счёт, он играл очень здорово, владел мячом больше, чем мы. Но у нашей команды достаточно мастерства, тут играют опытные футболисты, которые в нужный момент оказываются в нужном месте и забивают гол или решают судьбу эпизода за счёт результативного паса.
Мы были хороши сегодня. Теперь надо отдохнуть и восстановить силы, впереди у нас финал — надеюсь, мы победим! Разумеется, отнесёмся к сопернику со всем уважением, но если мы достигли решающего матча, то только для того, чтобы поднять кубок над головой.
Сейчас я счастлив, но знаю, что могу быть ещё счастливее, завоевав свой второй трофей в России. Надо работать, продолжать добиваться своего. Потому что финалы не играются, они выигрываются!» — приводит слова Малкома пресс-служба «Зенита».
- 19 июля 2020
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