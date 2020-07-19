Михаил Кержаков: «Спартак» ничем не удивил

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал победу в полуфинальном матче Кубка России со «Спартаком».

«Расслабленного отношения перед финалом нет. Только вперёд, ещё ничего не завоёвано. Сегодня, возможно, мы немного расслабились в конце первого тайма. К сожалению, допускаем ошибки — и в начале матчей пропускаем голы, не сразу входим в игру, и в конце первого тайма. Не знаю, с чем это связано. Такое иногда случается.

В принципе мы были готовы к игре «Спартака», кроме одного момента — гола Соболева. Мы разбирали и это, но Зелимхан Бакаев исполнил хорошую передачу, а Караваеву было тяжело бороться с Соболевым. А так что разбирали, то и увидели на поле. Так что ничем «Спартак» не удивил. Такие передачи да, но это мы увидели сегодня в игре", — сказал Кержаков в эфире «Зенит ТВ».