Мусаев: действия Сафонова в матче с «Динамо» были неоправданными

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение своей команды в матче 23-го тура РПЛ с «Динамо» (0:2).

«Победы добивается тот, кто меньше ошибается. В концовке сезона при плотном графике каждая ошибка может стоить очень дорого. Таких ошибок в последних матчах мы допустили непозволительно много. Оставаться вдесятером, практически не имея «скамейки», — это дорогая оплошность. Да, мы владели мячом, контролировали его, но мы создавали мало моментов, а соперник был опасен в быстрых ответных атаках. Во втором тайме мы могли забить, но, к сожалению, расклеились и пропустили второй мяч. В конце матча Рамирес получил травму, замен уже не было, доигрывали вдевятером. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые всю игру гнали нас вперёд. Очень хотелось поблагодарить их победой, но сегодня у нас не получилось это сделать.



Я ещё ничего не говорил Сафонову, но его действия, конечно, были неоправданы. Лучше пусть нам забьют гол, чем мы останемся вдесятером.



Что касается Сорокина в старте, у нас сегодня был не такой большой выбор игроков на эту позицию. Несколько матчей Егор провёл уверенно, поэтому выбор пал на него.



В эпизоде с удалением мы понимали, что нужно было менять игрока из группы атаки. У нас был не очень большой выбор: Фернандеш, Кабелла и Уткин. Мы посчитали целесообразным убрать Кабелла», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.