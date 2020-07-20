«Сельта» Смолова сохранила прописку в Примере

В матче 38-го тура испанской Примеры «Сельта» сыграла вничью с «Эспаньолом». Встреча проходила на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне завершилась со счётом 0:0.

В добавленное к первому тайму время форвард «Эспаньола» Адриан Эмбарба забил гол, который был отменён после видеопросмотра. Российский нападающий Фёдор Смолов не принимал участия во встрече.

«Сельта», набрав 37 очков, заняла 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда из Виго продлила безвыигрышную серию до семи матчей.

Команда Смолова сохранила прописку в Примере на следующий сезон. «Сельта» могла вылететь, если бы «Леганес» обыграл мадридский «Реал», однако матч завершился вничью (2:2). «Эспаньол» (25) занял последнее место, команда вылетела в Сегунду.