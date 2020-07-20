«Реал» упустил победу над «Леганесом» в матче Примеры

В матче 38-го тура чемпионата Испании «Леганес» и мадридский «Реал» сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча состоялась в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке». Обслуживал матч арбитр Гуильермо Куадра Фернандес, ассистировали ему судьи на линиях Теодоро Собрино Маган и Хуан Хосе Лопес Мир.

Счёт был открыт в начале матча — на 9-й минуте автором забитого мяча стал Серхио Рамос, которому ассистировал Иско. В концовке тайма хозяева восстановили равновесие, отличился Бриан Хиль с передачи Хонатана Сильвы. На 52-й минуте «Реал» вывел вперёд Марко Асенсио с паса Иско. Спас «Леганес» от поражения Роже Ассале, который отличился на 78-й минуте с паса Сильвы.

«Реал», набрав 87 очков, финишировал на 1-м месте. «Леганес» (36) вылетел из Примеры, заняв 18-е место.

Также завершились ещё несколько матчей 38-го тура.

«Атлетико» — «Реал Сосьедад» — 1:1

«Гранада» — «Атлетик» — 4:0

«Леванте» — «Хетафе» — 1:0

«Осасуна» — «Мальорка» — 2:2