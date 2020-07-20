Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Реал» упустил победу над «Леганесом» в матче Примеры

«Реал» упустил победу над «Леганесом» в матче Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 38-го тура чемпионата Испании «Леганес» и мадридский «Реал» сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча состоялась в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке». Обслуживал матч арбитр Гуильермо Куадра Фернандес, ассистировали ему судьи на линиях Теодоро Собрино Маган и Хуан Хосе Лопес Мир.

Счёт был открыт в начале матча — на 9-й минуте автором забитого мяча стал Серхио Рамос, которому ассистировал Иско. В концовке тайма хозяева восстановили равновесие, отличился Бриан Хиль с передачи Хонатана Сильвы. На 52-й минуте «Реал» вывел вперёд Марко Асенсио с паса Иско. Спас «Леганес» от поражения Роже Ассале, который отличился на 78-й минуте с паса Сильвы.

«Реал», набрав 87 очков, финишировал на 1-м месте. «Леганес» (36) вылетел из Примеры, заняв 18-е место.

Также завершились ещё несколько матчей 38-го тура.

«Атлетико» — «Реал Сосьедад» — 1:1

«Гранада» — «Атлетик» — 4:0

«Леванте» — «Хетафе» — 1:0

«Осасуна» — «Мальорка» — 2:2

Испания - Примера. 38-й тур
19 июля 2020, воскресенье. 22:00 МСК
Леганес
Леганес
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Рамос – 9'   1:1 Хиль – 45+1'   1:2 Асенсио – 52'   2:2 Ассале – 78'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020