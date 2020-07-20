Чемпионат Испании по футболу: итоги сезона-2019/2020

Сегодня, 20 июля, завершился сезон-2019/2020 в чемпионате Испании. Команды Примеры сыграли 38 туров.
Чемпионом Испании стал мадридский «Реал», набравший 87 очков. На 5 баллов от него отстала «Барселона». По 70 очков в чемпионате набрали мадридский «Атлетико» и «Севилья», «матрасники» заняли третье место за счёт лучшей разницы мячей. Все эти четыре команды получили право участвовать в групповом этапе Лиги чемпионов.
В групповой этап Лиги Европы попал «Вильярреал» (60). «Реал Сосьедад» (56) получил путёвку в квалификацию ЛЕ. «Гранада» (56) также сможет участвовать в квалификации Лиги Европы, если «Реал Сосьедад» обыграет «Атлетик» в финале Кубка Испании.
«Валенсия» (53), в которой выступает российский хавбек Денис Черышев, не попала в еврокубки, заняв девятое место. «Сельта» Фёдора Смолова, набрав 37 очков, сохранила место в Примере. «Леганес» (36), «Мальорка» (33) и «Эспаньол» вылетели в Сегунду.
В следующем сезоне в Примере сыграют «Кадис» и «Уэска», а также команда, которая победит в плей-офф за выход в высший дивизион чемпионата Испании.
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