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«Интер» сыграл вничью с «Ромой» и вышел на 2-е место в Серии А

«Интер» сыграл вничью с «Ромой» и вышел на 2-е место в Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 34-го тура чемпионата Италии римская «Рома» и миланский «Интер» сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживал матч арбитр Марко Ди Белло, ассистировали ему судьи на линиях Дарио Чеккони и Мауро Галетто.

Счёт был открыт в первом тайме — на 15-й минуте автором забитого мяча стал Стефан де Врей, которому ассистировал Алексис Санчес. В концовке тайма римский клуб восстановил равновесие, отличился Леонардо Спинаццола с передачи Эдина Джеко. На 57-й минуте «Рому» вывел вперёд Генрих Мхитарян с паса Джеко. В концовке «Интер» спас от поражения Ромелу Лукаку, который реализовал 11-метровый.

«Интер», набрав 72 очка, поднялся на второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Рома» (58) — на 5-м месте.

Италия - Серия А. 34-й тур
19 июля 2020, воскресенье. 22:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
2 : 2
Интер М
Милан
0:1 де Врей – 15'   1:1 Спинаццола – 45+1'   2:1 Мхитарян – 57'   2:2 Лукаку – 88' (пен)
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