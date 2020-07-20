«Интер» сыграл вничью с «Ромой» и вышел на 2-е место в Серии А

В матче 34-го тура чемпионата Италии римская «Рома» и миланский «Интер» сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживал матч арбитр Марко Ди Белло, ассистировали ему судьи на линиях Дарио Чеккони и Мауро Галетто.
Счёт был открыт в первом тайме — на 15-й минуте автором забитого мяча стал Стефан де Врей, которому ассистировал Алексис Санчес. В концовке тайма римский клуб восстановил равновесие, отличился Леонардо Спинаццола с передачи Эдина Джеко. На 57-й минуте «Рому» вывел вперёд Генрих Мхитарян с паса Джеко. В концовке «Интер» спас от поражения Ромелу Лукаку, который реализовал 11-метровый.
«Интер», набрав 72 очка, поднялся на второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Рома» (58) — на 5-м месте.
- 20 июля 2020
-
00:59
-
00:51
-
00:39
-
00:39
-
00:16
-
00:12
-
00:02
-
00:02
-
00:00
- 19 июля 2020
-
23:45
-
23:41
-
23:38
-
23:21
-
23:21
-
23:13
-
23:09
-
23:08
-
23:02
-
22:55
-
22:46
-
22:42
-
22:40
-
22:30
-
22:30
-
22:19
-
22:05
-
22:01
-
21:58
-
21:56
-
21:45
-
21:39
-
21:39
-
21:36
-
21:36
-
21:31