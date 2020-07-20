Гвардиола: не думаю о следующем сезоне. «Манчестер Сити» ещё может выиграть один титул
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение в матче полуфинала Кубка Англии с «Арсеналом» (0:2).
«Я не думаю о следующем сезоне. У нас была возможность выиграть два титула в этом сезоне, одну мы упустили. Но „Манчестер Сити“ ещё может выиграть один титул. Когда мы закончим сезон, тогда будем думать о том, что необходимо сделать для команды», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба манчестерского клуба.
Гвардиола также заявлял, что команда в матче с «Арсеналом» сыграла не очень хорошо, тогда как соперник действовал отлично.
Матч «Манчестер Сити» — «Реал» состоится в Манчестере на стадионе «Этихад» 7 августа, начало — в 22:00 мск. В первой встрече «горожане» на выезде обыграли «сливочных» со счётом 2:1.
«Мы тоже люди». Хосеп Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» из Кубка Англии
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