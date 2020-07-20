Впервые с сезона-2015/2016 «Спартак» не сыграет в еврокубках

По итогам встречи полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (2:1) стало известно, что московский клуб лишился шансов оказаться в еврокубках в следующем сезоне.

В Российской Премьер-Лиге у красно-белых дела обстоят не лучше – к 30-му туру «Спартак», располагающийся на 9-м месте с 36 очками, потерял шансы подняться выше 7-го места. Таким образом, впервые с сезона-2015/2016 «Спартак» не сыграет в еврокубках, тогда клуб занял 6-е место в чемпионате России и не сумел преодолеть стадию 1/8 Кубка России, уступив на выезде казанскому «Рубину» (1:2).

Напомним, на старте текущего «Спартак» под руководством Олега Кононова представлял страну в квалификации Лиги Европы, но вылетел от «Браги» (1:3) в раунде плей-офф, не пробившись в групповую стадию турнира.