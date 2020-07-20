Серхио Рамос установил рекорд по результативности для защитников Ла Лиги в XXI веке

В заключительном 38-м туре чемпионата Испании «Леганес» на домашнем поле «Мунисипаль де Бутарке» сыграл в результативную ничью с мадридским «Реалом» — 2:2.
Очередным забитым мячом отметился 34-летний защитник «Реала» Серхио Рамос, ставший для него 11-м в текущем сезоне чемпионата Испании. Таким образом, по информации Opta, он установил рекорд по результативности для защитников Ла Лиги в XXI веке. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2005/2006 защитником «Хетафе» Мариано Пернии, которому тогда удалось забить также 11 голов.
Напомним, что по итогам текущего сезона чемпионом Испании стал мадридский «Реал», набравший 87 очков. На 5 баллов от него отстала «Барселона». По 70 очков в чемпионате набрали мадридский «Атлетико» и «Севилья», «матрасники» заняли третье место за счёт лучшей разницы мячей. Все эти четыре команды получили право участвовать в групповом этапе Лиги чемпионов.
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