Серхио Рамос установил рекорд по результативности для защитников Ла Лиги в XXI веке

В заключительном 38-м туре чемпионата Испании «Леганес» на домашнем поле «Мунисипаль де Бутарке» сыграл в результативную ничью с мадридским «Реалом» — 2:2.

Очередным забитым мячом отметился 34-летний защитник «Реала» Серхио Рамос, ставший для него 11-м в текущем сезоне чемпионата Испании. Таким образом, по информации Opta, он установил рекорд по результативности для защитников Ла Лиги в XXI веке. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2005/2006 защитником «Хетафе» Мариано Пернии, которому тогда удалось забить также 11 голов.

Напомним, что по итогам текущего сезона чемпионом Испании стал мадридский «Реал», набравший 87 очков. На 5 баллов от него отстала «Барселона». По 70 очков в чемпионате набрали мадридский «Атлетико» и «Севилья», «матрасники» заняли третье место за счёт лучшей разницы мячей. Все эти четыре команды получили право участвовать в групповом этапе Лиги чемпионов.