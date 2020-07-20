Алекс Крал – о поражении «Зениту»: эти моменты делают нас сильнее

Чешский полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал прокомментировал результат полуфинальной встречи Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (1:2).

«Все эти моменты делают нас сильнее, потому что всё плохое может быть полезно для чего-то другого… Большое спасибо всем нашим фанатам за то, что вы всегда с нами!», — гласит подпись Крала к публикации в «Инстаграме».

22-летний хавбек стал игроком московского «Спартака» прошлым летом, перейдя из пражской «Спарты» за € 12 млн. В текущем сезоне он принял участие в 22 матчах за красно-белых, не отметившись в них ни одним результативным действием. В 9 матчах за сборную Чехии в сезоне-2019/2020 Крал забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Сейчас трансферная стоимость игрока оценивается в € 6,7 млн, а его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.