Алекс Крал – о поражении «Зениту»: эти моменты делают нас сильнее

Чешский полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал прокомментировал результат полуфинальной встречи Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (1:2).
«Все эти моменты делают нас сильнее, потому что всё плохое может быть полезно для чего-то другого… Большое спасибо всем нашим фанатам за то, что вы всегда с нами!», — гласит подпись Крала к публикации в «Инстаграме».
22-летний хавбек стал игроком московского «Спартака» прошлым летом, перейдя из пражской «Спарты» за € 12 млн. В текущем сезоне он принял участие в 22 матчах за красно-белых, не отметившись в них ни одним результативным действием. В 9 матчах за сборную Чехии в сезоне-2019/2020 Крал забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Сейчас трансферная стоимость игрока оценивается в € 6,7 млн, а его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.
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