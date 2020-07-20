Лионель Месси: хотелось, чтобы титул лучшего бомбардира сопровождался чемпионством

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси подвёл итоги сезона для каталонского клуба.

«Сегодня мы увидели, что это была сложная игра, из-за ситуации, в которой мы оказались, времени и жары. Команда по-разному реагировала на свои действия, однако сегодня мы сделали важный шаг к будущему.

Мы сделали главное — оставили самокритику внутри нашей команды, как и должно быть. У нас не было отличного сезона на уровне игры и результатов. Сегодня мы сделали шаг вперёд в отношении и приверженности. Никто не может победить нас в желании, а остальные вещи придут в результате этого.

Коллективная ответственность — это важный момент, потому что мы будем играть соответствующие вещи. Нет необходимости носить капитанскую повязку, чтобы оценить результаты команды. Мы должны быть более стабильными. У нас были очень хорошие минуты, и мы должны стараться поддерживать эту игру.

Призы и индивидуальные награды второстепенны. Это может быть важным знаком для достижения семи трофеев. Мне бы хотелось, чтобы награда лучшему бомбардиру Ла Лиги сопровождалась титулом чемпионов Испании. Сейчас нам нужно немного тишины в этом перерыве перед игрой с «Наполи». Больше не о чем говорить. Важно очистить голову и вернуться с большим энтузиазмом, чем когда-либо», — цитирует Месси Marca.

33-летний нападающий является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие 42 матчах во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 26 результативных передач.