Антонио Конте: календарь «Интера» безумен и создан для того, чтобы вызывать у нас проблемы

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал игру команды в матче 34-го тура чемпионата Италии с «Ромой» (2:2), а также выступил с критикой составителей календаря.
«Давайте не будем забывать, что «Интер» начал с тех же целей в сезоне, что «Рома» и «Наполи». Серия А действительно стала очень конкурентоспособной, и все настроены на проведение отличного сезона. Если люди говорят, что «Интер» ниже ожидаемой позиции, то что вы скажете о других командах, которые не финишировали в первой четвёрке?
Нам нужно привыкнуть справляться с давлением этих больших игр, и это то, что «Интер» потерял за последние несколько лет. Надо над этим поработать, улучшить менталитет, но сегодня у меня не может быть претензий к команде.
Сегодгя было позитивное выступление «Интера» в матче с «Ромой», находящейся в отличной форме. Я хочу, чтобы люди посмотрели на список матчей «Интера», потому что наш календарь безумен и создан, чтобы вызывать у нас проблемы. Мы всегда играем поздно ночью, команды, с которыми мы сталкиваемся, всегда имеют дополнительный день отдыха по сравнению с нами. Это факты.
Это аномалия, поэтому, если честно, посмотрите, что произошло в последнем туре. Очевидно, что «Интер» не присутствовал, когда был составлен список матчей, потому что наш календарь сумасшедший, в то время как некоторые команды отдыхают пять дней. Мы играем поздно вечером в выездном матче и в конечном итоге возвращаемся домой в 4 утра.
Все должны идти на компромиссы, но всегда «Интер» вытаскивает короткую соломинку. Всегда. Это смешно. Если кто-то должен получить пощечину, это всегда «Интер», — цитирует Конте Football Italia.
После 34-го тура «Интер», набрав 72 очка, поднялся на второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Рома» (58) — на 5-м месте.
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