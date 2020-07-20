Тибо Куртуа выиграл награду Саморы за наименьший показатель пропущенных мячей в Ла Лиге

Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа стал обладателем трофея Саморы, как наименее пропускающий голкипер завершившегося сезона чемпионата Испании, сообщает официальный сайт «Королевского клуба».

Куртуа стал одним из ключевых игроков «Реала» в чемпионском сезоне, пропустив лишь 20 голов в 34 матчах лиги, что дало ему лучший средний показатель пропущенных мячей (0,59), опередив вратаря мадридского «Атлетико» Яна Облака и Унаи Симона из «Атлетик Бильбао».



Бельгийский вратарь, который сохранил 18 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности в прошедшем сезоне чемпионата Испании, присоединяется к историческому списку мадридистов, которые выиграли трофей Самора, во главе с Висенте (3). После этого идут Самора, Бетанкорт и Буйо с двумя наградами. И по одной на каждого у Касильяса, Агустина, Мигеля Анхеля, Хункера, Аракисты, Хуана Алонсо и Баньона.



Ранее Куртуа стал первым вратарём «Реала» с 1988 года с 18 играми на ноль в одном сезоне Ла Лиги. Бельгиец стал игроком мадридского «Реала» в августе 2018 года, перейдя из лондонского «Челси» за € 35 млн. С момента перехода в составе «сливочных» Тибо провёл 75 встреч, из которых 31 матч завершил без пропущенных мячей, став обладателем Суперкубка Испании в сезоне-2018/2019 и победителем клубного чемпионата мира в 2019 году. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.