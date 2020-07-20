Рыбчинский: у игроков «Локомотива» в Лиге чемпионов уже не будут трястись ноги

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский прокомментировал завоевание второго места в РПЛ в сезоне 2019/2020 и выход в групповой этап Лиги чемпионов.
«Эмоций от победы именно на поле было бы, наверное, больше, но мы свое дело сделали в матче с ЦСКА. Сейчас очень рад, куча сообщений от знакомых и друзей! В командном чате тоже все радуются – конечно, все следили за матчами конкурентов. После паузы мы показали более ровные результаты и добились права выступать в Лиге чемпионов! Выполнили задачу на сезон.
Помню эмоции от гимна Лиги, когда мы играли в Черкизове с грандами – мурашки! Надеюсь, будет возможность сыграть в турнире, который захватывал ещё в детстве, когда смотрел матчи по телевизору! Мне кажется, это мечта каждого молодого футболиста.
В этом году у нас уже будет определенный командный опыт игры с грандами – за два года мы и побеждали, и уступали на последних секундах. Так что сейчас ноги уже трястись не будут: это должно нам помочь. Теперь будем с нетерпением ждать жеребьёвки, чтобы узнать соперников. Но и не забываем, что в среду нас ждет «Урал» – надо завершить сезон красиво!» — приводит слова Рыбчинского официальный сайт «Локомотива».
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