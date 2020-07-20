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Баринов: «Локомотив» был единой командой и прошёл 10 последних матчей без поражений

Баринов: «Локомотив» был единой командой и прошёл 10 последних матчей без поражений
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился эмоциями от завоевания командой второго места в РПЛ по итогам сезона-2019/2020 и выхода в групповой этап Лиги чемпионов.

«Это был очень долгий и сложный сезон. Иногда что-то не получалось, но мы много работали, были единой командой и прошли последние десять матчей без поражений. Счастлив, что мы снова завоевали право играть в Лиге чемпионов!» — приводит слова Баринова официальный сайт «Локомотива».

После поражения «Краснодара» в матче с «Динамо» (0:2) южане потеряли шансы на второе место. Отрыв «Локомотива» от краснодарской команды перед последним туром РПЛ составляет 5 очков. «Краснодар» (49) может потерять третье место, дающее право участвовать в квалификации ЛЧ.

«Локомотив» занял второе место в РПЛ и сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов
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