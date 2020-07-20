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Дядюн: надеюсь, «Химки» сыграют в РПЛ. Этого заслужили наши болельщики

Дядюн: надеюсь, «Химки» сыграют в РПЛ. Этого заслужили наши болельщики
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Химок» Владимир Дядюн прокомментировал победу над «Уралом» со счётом 3:1 в полуфинале Кубка России.

«Мы спокойно готовились к полуфиналу — у нас на это было время. В итоге сумели максимальным образом настроиться и добиться победы. Для всей команды было важно пройти в этот финал Кубка России, а заодно доказать, что мы достойны Премьер-лиги. Надеюсь, в итоге руководство решит этот вопрос, и «Химки» сыграют в РПЛ в следующем сезоне. Этого заслужили и наши болельщики, и вся команда, и тренерский штаб с персоналом. Слишком большая была проделана работа. А пока готовимся к финалу и попытаемся там дать бой сопернику», — приводят слова Дядюна «Известия».

В финале Кубка России «Химки» встретятся с питерским «Зенитом». Решающий матч Кубка России сезона-2019/2020 состоится 25 июля на «Екатеринбург Арене».

В финале Кубка России сыграют «Химки» и «Зенит»
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