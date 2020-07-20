Мусаев: Крицюк попрощался с командой две-три недели назад
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал уход из клуба голкипера Станислава Крицюка, который по сообщениям прессы продолжит выступления в Турции.
«У Крицюка проблемы со здоровьем. Он досрочно прекратил сотрудничество с клубом, попрощался с командой две-три недели назад», — приводят слова Мусаева «Известия».
Ранее стало известно, что 29-летний российский футболист согласовал трансфер с турецким клубом. Крицюк вёл переговоры со спортивным директором «Бешикташа» Эрдалом Торуногулларом. Голкипер сможет присоединиться к «Бешикташу» по окончании сезона-2019/2020. Соглашение Крицюка с «Краснодаром» рассчитано до 31 июля 2020 года. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в шести матчах за «Краснодар» и пропустил 7 мячей.
В Турции сообщили, что Крицюк близок к переходу в «Бешикташ»
- 20 июля 2020
-
06:55
-
06:42
-
05:51
-
05:42
-
05:36
-
04:47
-
04:26
-
04:10
-
03:49
-
03:30
-
03:10
-
02:47
-
02:31
-
02:04
-
01:32
-
00:59
-
00:51
-
00:39
-
00:39
-
00:16
-
00:12
-
00:02
-
00:02
-
00:00
- 19 июля 2020
-
23:45
-
23:41
-
23:38
-
23:21
-
23:21
-
23:13
-
23:09
-
23:08
-
23:02
-
22:55
-
22:46
Партнерский контент