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Мусаев: Крицюк попрощался с командой две-три недели назад

Мусаев: Крицюк попрощался с командой две-три недели назад
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал уход из клуба голкипера Станислава Крицюка, который по сообщениям прессы продолжит выступления в Турции.

«У Крицюка проблемы со здоровьем. Он досрочно прекратил сотрудничество с клубом, попрощался с командой две-три недели назад», — приводят слова Мусаева «Известия».

Ранее стало известно, что 29-летний российский футболист согласовал трансфер с турецким клубом. Крицюк вёл переговоры со спортивным директором «Бешикташа» Эрдалом Торуногулларом. Голкипер сможет присоединиться к «Бешикташу» по окончании сезона-2019/2020. Соглашение Крицюка с «Краснодаром» рассчитано до 31 июля 2020 года. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в шести матчах за «Краснодар» и пропустил 7 мячей.

В Турции сообщили, что Крицюк близок к переходу в «Бешикташ»
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