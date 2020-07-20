Мусаев: Крицюк попрощался с командой две-три недели назад

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал уход из клуба голкипера Станислава Крицюка, который по сообщениям прессы продолжит выступления в Турции.



«У Крицюка проблемы со здоровьем. Он досрочно прекратил сотрудничество с клубом, попрощался с командой две-три недели назад», — приводят слова Мусаева «Известия».



Ранее стало известно, что 29-летний российский футболист согласовал трансфер с турецким клубом. Крицюк вёл переговоры со спортивным директором «Бешикташа» Эрдалом Торуногулларом. Голкипер сможет присоединиться к «Бешикташу» по окончании сезона-2019/2020. Соглашение Крицюка с «Краснодаром» рассчитано до 31 июля 2020 года. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в шести матчах за «Краснодар» и пропустил 7 мячей.

В Турции сообщили, что Крицюк близок к переходу в «Бешикташ»