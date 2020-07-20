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«Раздевалка победителей!» «Зенит» показал радость игроков после матча со «Спартаком»

«Раздевалка победителей!» «Зенит» показал радость игроков после матча со «Спартаком»
Футбол / Кубок России 0

«Зенит» в клубном «инстаграме» опубликовал фотографию из раздевалки после победного полуфинального матча Кубка России со «Спартаком».

«Раздевалка победителей!» — подписали фото сине-бело-голубые.

Матч «Зенит» – «Спартак» прошёл накануне, 19 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 2:1. В составе хозяев по голу забили нападающий Артём Дзюба, реализовавший пенальти, и полузащитник Далер Кузяев. Гости ответили точным ударом форварда Александра Соболева.

В финале национального Кубка «Зенит» сыграет с «Химками», которые в своём полуфинальном матче победили «Урал» со счётом 3:1. Встреча состоится в Екатеринбурге 25 июля.

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