«Раздевалка победителей!» «Зенит» показал радость игроков после матча со «Спартаком»

«Зенит» в клубном «инстаграме» опубликовал фотографию из раздевалки после победного полуфинального матча Кубка России со «Спартаком».



«Раздевалка победителей!» — подписали фото сине-бело-голубые.

Матч «Зенит» – «Спартак» прошёл накануне, 19 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 2:1. В составе хозяев по голу забили нападающий Артём Дзюба, реализовавший пенальти, и полузащитник Далер Кузяев. Гости ответили точным ударом форварда Александра Соболева.



В финале национального Кубка «Зенит» сыграет с «Химками», которые в своём полуфинальном матче победили «Урал» со счётом 3:1. Встреча состоится в Екатеринбурге 25 июля.



Турнирная сетка Кубка России сезона-2019/2020