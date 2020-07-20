Василий Уткин: «Спартак» не судят, как «Зенит». Никого так не судят

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о хештегах, запущенных в соцсетях и приуроченных в полуфинальному матчу Кубка России «Зенит» – «Спартак» (2:1).
«Самое интересное, что было на неделе, – это битва хештегов, когда Леонид Федун запустил будто бы хештег #СудитеСпартакКакЗенит. У меня к этому хештегу сразу были серьёзные претензии. Почему, собственно говоря, один «Спартак»?
И тут же старый дурак Д’Артаньян, который перешёл на сторону кардинала, посоветовал всем молчать в тряпочку и играть, как «Зенит». И вот я посмотрел игру. Все мы видели эпизоды, когда в ворота «Зенита» нельзя было не назначить пенальти, когда, безусловно, Оздоев заслужил красную карточку за опасную игру в голень… Ну это бог с ним. В конце концов «Спартак» не судят, как «Зенит», и никого не судят, как «Зенит». Мы это давно знаем. А такие хештеги пускай запускают обиженные боссы.
У меня другой вопрос: а когда мы посмотрим, как играет «Зенит»? Может быть, для этого нужна Лига чемпионов? Где вообще тот матч в году, в котором «Зенит» показал, как он играет? Вот я, честно говоря, этого не знаю и не вижу», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.
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