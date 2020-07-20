В ещё одном клубе из Узбекистана вспышка коронавируса. Заражены восемь футболистов
В очередном клубе узбекистанской Суперлиги произошла вспышка коронавирусной инфекции, сообщает Championat.Asia.
По информации источника, в этот раз заражённые были обнаружены в команде «Бухара». Положительный результат дали тесты сразу восьми футболистов клуба.
«Бухара» – четвёртая команда в чемпионате Узбекистана, где были выявлены случаи заражения COVID-19. Ранее вспышки были выявлены в «Бунедкоре», «Сурхане» и «Пахтакоре». Также заражёнными оказались некоторые игроки сборной Узбекистана U16.
«Бухара», набрав 2 очка в восьми турах, занимает последнее, 14-е место в турнирной таблице Суперлиги.
Напомним, практически все турниры по всеми миру были приостановлены весной из-за пандемии коронавируса.
Источник: пять футболистов «Пахтакора» заразились коронавирусом
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