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КДК рассмотрит поведение Андрея Ещенко и несогласованный баннер фанатов «Зенита»

КДК рассмотрит поведение Андрея Ещенко и несогласованный баннер фанатов «Зенита»
Футбол / Кубок России 0

Российский футбольный союз в своём телеграм-канале сообщил, что Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит инциденты из матча полуфинала Кубка России «Зенит» – «Спартак» (2:1).

«На основании полученных данных КДК РФС рассмотрит оскорбительное поведение защитника «Спартака» Андрея Ещенко, а также несогласованный баннер на трибуне болельщиков «Зенита», — говорится в сообщении.

Напомним, Ещенко после окончания финального свистка показал футболку со словами "… вам А" и изображением медведя в костюме. Ранее нападающие «Зенита» Артём Дзюба и Сердар Азмун во время празднования чемпионства сымитировали в раздевалке половой акт. Генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев заявил, что «Дзюба намекал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче». За это чиновник был оштрафован на 200 тыс. рублей.

Что касается баннера болельщиков «Зенита», на нём было изображено лицо владельца «Спартака» Леонида Федуна в телевизоре, вокруг которого собрались фанаты в красно-белых цветах. Это отсылка к первому эпизоду сериала «Чёрное зеркало». «Чемпионат» сообщал, что баннер не был согласован с РФС.

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