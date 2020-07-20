Сульшер — после 1:3 с «Челси»: соперник отдыхал на 48 часов больше перед матчем. Это факт

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал комментарий после матча 1/2 финала Кубка Англии с лондонским «Челси» (1:3).

«Пропущенный мяч перед самым перерывом стал ударом для нас. Мы потеряли концентрацию. «Челси» отдыхал на 48 часов больше перед матчем. Это факт, но не оправдание. Я не могу оправдываться. Лучше сыграть в полуфинале, чем не играть там вообще.

Я не могу говорить об уверенности Давида де Хеа, однако он очень силён в ментальном плане. Он знает, что должен делать сейвы после таких ударов в 100 из 100 случаев, но это футбол. Я решил выпустить его на эту встречу, ментально он был готов.

Все знают манёвры Оливье Жиру, его забеги на ближнюю штангу. Мы должны были лучше защищать эту зону. Наша команда запоздала в той ситуации, а второго гола было очень легко избежать.

Нет времени жалеть себя. Впереди два матча на этой неделе, а затем начнётся Лига Европы. Мы придём в себя и подготовимся к следующим играм», — приводит слова норвежского специалиста BBC.