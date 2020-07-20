Маурисио Почеттино отказался возглавить «Монако»

Новый главный тренер «Монако» Нико Ковач не был приоритетным вариантом для клуба после увольнения Роберта Морено, утверждает The Athletic.
По информации источника, монегаски хотели пригласить на должность наставника экс-рулевого «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино, ныне пребывающего без команды. Переговоры с аргентинским специалистом вёл новый спортивный директор «Монако» Пол Митчел, знакомый с ним по работе в Англии. Он рассчитывал сделать Почеттино своим первым значимым приглашением в клубе, однако тот ответил отказом.
Сезон Лиги 1 завершился после 28 туров, чемпионом был признан «Пари Сен-Жермен». «Монако», набрав 40 очков, занял 9-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.
Морено возглавил клуб, за который выступает российский полузащитник Александр Головин, 28 декабря 2019 года, подписав контракт на два с половиной года. До этого коллективом руководил Леонарду Жардим.
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