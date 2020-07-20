В «Оренбурге» сообщили об уходе главного тренера Константина Парамонова

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что по окончании сезона команду покинет главный тренер Константин Парамонов.
«Есть ли понимание по главному тренеру на следующий сезон? В этом плане работа идёт. Надеюсь, в ближайшее время мы определимся со списком кандидатов. Да, Парамонов точно не остается. Плюс у него нет тренерской лицензии Pro. У нас была договорённость, что он отработает этот отрезок сезона. Потом мы будем решать. Благодарны ему за проделанную работу. Что касается предполагаемых вариантов замены, давайте сначала проведём последний матч и завершим сезон», — цитирует Андреева «Рейтинг букмекеров».
Парамонов возглавил «Оренбург» в начале лета, сменив на посту главного тренера Константина Емельянова. За тур до конца команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и уже потеряла математические шансы сохранить прописку в высшем дивизионе.
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