«Урал» объявил об отставке Дмитрия Парфёнова

«Урал» объявил о прекращении сотрудничества с наставником команды Дмитрием Парфёновым. Тренерский штаб екатеринбургского клуба покинули также Юрий Ковтун и Андрей Данилов. Контракт со специалистами расторгнут по обоюдному согласию сторон.
«Футбольный клуб «Урал» выражает Дмитрию Парфёнову, Андрею Данилову и Юрию Ковтуну благодарность за проделанную работу! Желаем успешного продолжения профессиональной карьеры, новых вызовов и удачи!» — говорится в сообщении «Урала».
Готовить команду к матчу заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» будет главный тренер «Урала-2» Юрий Матвеев.
Напомним, Парфёнов подал в отставку с поста наставника «Урала» после поражения в домашнем матче 1/2 финала Кубка России с «Химками» (1:3).
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