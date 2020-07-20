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«Урал» объявил об отставке Дмитрия Парфёнова

«Урал» объявил об отставке Дмитрия Парфёнова
Футбол / РПЛ 0

«Урал» объявил о прекращении сотрудничества с наставником команды Дмитрием Парфёновым. Тренерский штаб екатеринбургского клуба покинули также Юрий Ковтун и Андрей Данилов. Контракт со специалистами расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Футбольный клуб «Урал» выражает Дмитрию Парфёнову, Андрею Данилову и Юрию Ковтуну благодарность за проделанную работу! Желаем успешного продолжения профессиональной карьеры, новых вызовов и удачи!» — говорится в сообщении «Урала».

Готовить команду к матчу заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» будет главный тренер «Урала-2» Юрий Матвеев.

Напомним, Парфёнов подал в отставку с поста наставника «Урала» после поражения в домашнем матче 1/2 финала Кубка России с «Химками» (1:3).

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