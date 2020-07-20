Кай Хаверц близок к переходу в «Челси»
Полузащитник леверкузенского «Байера» Кай Хаверц близок к переходу в лондонский «Челси», сообщает The Athletic.
В услугах 21-летнего немца заинтересованы многие европейские клубы, но на этот момент только «Челси» готов заплатить за него требуемую сумму. Синие также практически договорились с игроком о личном контракте.
Ожидается, что трансфер Кая обойдётся «Челси» примерно в € 80 млн.
В нынешнем сезоне Хаверц помог «Байеру» в 43 матчах во всех турнирах. Хавбек записал в свой актив 17 голов и 9 результативных передач.
«Челси», набрав 63 очка, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В предпоследнем, 37-м туре подопечные Фрэнка Лэмпарда на выезде встретятся с «Ливерпулем» (22 июля, начало — в 22:15 мск).
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- 20 июля 2020
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