Кай Хаверц близок к переходу в «Челси»

Полузащитник леверкузенского «Байера» Кай Хаверц близок к переходу в лондонский «Челси», сообщает The Athletic.

В услугах 21-летнего немца заинтересованы многие европейские клубы, но на этот момент только «Челси» готов заплатить за него требуемую сумму. Синие также практически договорились с игроком о личном контракте.

Ожидается, что трансфер Кая обойдётся «Челси» примерно в € 80 млн.

В нынешнем сезоне Хаверц помог «Байеру» в 43 матчах во всех турнирах. Хавбек записал в свой актив 17 голов и 9 результативных передач.

«Челси», набрав 63 очка, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В предпоследнем, 37-м туре подопечные Фрэнка Лэмпарда на выезде встретятся с «Ливерпулем» (22 июля, начало — в 22:15 мск).