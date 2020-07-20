«Сколько стоит ваша совесть?» Фанаты «Спартака» выступили за отставку Дюкова и Кашшаи

Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» в «Инстаграме» выступило с заявлением после полуфинального матча Кубка России с «Зенитом» (1:2).



«Несколько дней назад, после ряда спорных эпизодов, связанных с судейством игр «Спартака», «Фратрия» обратилась в открытом письме к главе РФС Александру Дюкову, где внесла свои предложения, касающиеся гласности и открытости работы футбольных арбитров в России. Ответа на наше письмо мы нигде не увидели. Хотя, возможно, судейство полуфинального матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» и было ответом на наше предложение. Матч, которого ждали миллионы футбольных болельщиков в России, завершился тем, что команду, игравшую в голубой форме, судейская бригада буквально за шиворот выволокла в финал, так как своими силами она, очевидно, не в состоянии была это сделать. Те любители спорта, кто включил воскресным вечером в 18:30 футбол, ожидали увидеть матч, в котором одна из команд по общепринятым правилам игры должна была пробиться в финал турнира, а увидели эталон коррумпированного спорта, коим стал наш футбол. В течение игры судейская бригада не назначила три очевидных пенальти в ворота газпромовцев и не удалила игрока этой же команды за грубейший фол на игроке «Спартака». Весь футбольный мир видел в прямом эфире, как игрокам «Зенита» дозволялось в своей штрафной площади заваливать игроков «Спартака» на газон, отмахиваться руками в лицо соперника и толкать их в спину. И ни один из этих эпизодов даже не был рассмотрен судьями VAR.



По итогам этого матча хочется спросить: чем занимались во время этой игры судьи VAR Евгений Турбин и Андрей Болотенков? Почему система VAR на этом матче работала против одной из команд и в конечном счёте предрешила исход матча? Для чего используется эта система видеоассистента судьи? Во всех странах эта система позволяет подсказывать главному судье в сложных эпизодах игры, а у нас позволяет «замыливать» ответственность, и теперь никто не может сказать, что это судья Сергей Иванов отрабатывал заказ. Налицо уже командная работа по предварительному сговору. Вылезет ли из своей берлоги после этого беспредела Виктор Кашшаи и объявит о своей отставке или, как обычно, будет делать вид, что ничего не происходит?



Виктор, как вы, человек с европейским менталитетом, готовы терпеть такое издевательство над игрой в футбол? Сколько стоит ваша совесть и честное имя? Чем на посту главы РФС занимается Александр Дюков? Заботит ли его развитие футбола в стране, либо провинциальные комплексы и амбиции не позволяют оставаться адекватным и беспристрастным руководителем на таком ответственном посту? Будучи генеральным директором компании-владельца одной из команд РПЛ, не стал ли слишком велик соблазн расчищать дорогу к медалям для своих подопечных? Мы не намерены терпеть такое наплевательское отношение к принципам честной игры в футбол со стороны руководства РФС, судейского корпуса и лиги. То, во что вы превращаете наш футбол, наш чемпионат в угоду своему тщеславию, не может оставаться незамеченным и незначительным для миллионов поклонников этой игры. Вы макаете своими руками в грязь все великие советские и российские футбольные традиции и убиваете футбол в России. Кашшаи – в отставку! Дюкова – в отставку!» — говорится в заявлении.

Василий Уткин: «Спартак» не судят, как «Зенит». Никого так не судят