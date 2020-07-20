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Матч «Крылья Советов» — «Сочи» не состоится

Матч «Крылья Советов» — «Сочи» не состоится
Футбол / РПЛ 0

«Крылья Советов» в своём «твиттере» сообщили, что матч заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» не состоится.

«Сочи» прислал письмо в адрес «Крыльев», в котором указал, что эпидемиологическая ситуация не позволит команде провести матч в Самаре», — уточняется в заявлении.

16 июля стало известно, что в «Сочи» была выявлена вспышка коронавируса. Девять человек в сочинском клубе оказались заражены COVID-19. В связи с этим был отменён матч 29-го тура чемпионата России, в котором команда должна была сыграть с «Тамбовом». Тем не менее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что футболисты переносят инфекцию бессимптомно и клуб настраивается на то, что матч с «Крыльями Советов» состоится.

Матч «Крылья Советов» — «Сочи» должен был пройти в Самаре 22 июля.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2019/2020
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