Матч «Крылья Советов» — «Сочи» не состоится

«Крылья Советов» в своём «твиттере» сообщили, что матч заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» не состоится.



«Сочи» прислал письмо в адрес «Крыльев», в котором указал, что эпидемиологическая ситуация не позволит команде провести матч в Самаре», — уточняется в заявлении.



16 июля стало известно, что в «Сочи» была выявлена вспышка коронавируса. Девять человек в сочинском клубе оказались заражены COVID-19. В связи с этим был отменён матч 29-го тура чемпионата России, в котором команда должна была сыграть с «Тамбовом». Тем не менее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что футболисты переносят инфекцию бессимптомно и клуб настраивается на то, что матч с «Крыльями Советов» состоится.



Матч «Крылья Советов» — «Сочи» должен был пройти в Самаре 22 июля.