«Мы не были лучшими и не стали худшими!» Бруну Фернандеш — о вылете «МЮ» из Кубка Англии
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал поражение команды в матче 1/2 финала Кубка Англии с лондонским «Челси» (1:3).
«Мы не были лучшими и не стали худшими! Очень расстроены результатом и тем, что потеряли шанс выиграть Кубок Англии. Мы рассчитывали на этот трофей! Теперь пришло время собрать силы и сражаться за нашу цель в английской Премьер-лиге», — написал португальский футболист на своей странице в «Инстаграме».
«Манчестер Юнайтед», набрав 62 очка, занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. В последних двух турах «красные дьяволы» сыграют с «Вест Хэм Юнайтед» (Манчестер, 22 июля) и «Лестер Сити» (Лестер, 26 июля). Победа и ничья гарантируют команде Уле-Гуннара Сульшера четвёртое место по итогам сезона.
Сульшер — после 1:3 с «Челси»: соперник отдыхал на 48 часов больше перед матчем. Это факт
- 20 июля 2020
-
13:20
-
13:15
-
13:06
-
12:38
-
12:34
-
12:28
-
12:16
-
12:06
-
11:55
-
11:29
-
11:25
-
11:13
-
10:55
-
10:53
-
10:48
-
10:39
-
10:31
-
10:07
-
09:55
-
09:43
-
09:29
-
09:13
-
09:00
-
06:55
-
06:42
-
05:51
-
05:42
-
05:36
-
04:47
-
04:26
-
04:10
-
03:49
-
03:30
-
03:10
-
02:47
Партнерский контент