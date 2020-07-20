«Мы не были лучшими и не стали худшими!» Бруну Фернандеш — о вылете «МЮ» из Кубка Англии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал поражение команды в матче 1/2 финала Кубка Англии с лондонским «Челси» (1:3).

«Мы не были лучшими и не стали худшими! Очень расстроены результатом и тем, что потеряли шанс выиграть Кубок Англии. Мы рассчитывали на этот трофей! Теперь пришло время собрать силы и сражаться за нашу цель в английской Премьер-лиге», — написал португальский футболист на своей странице в «Инстаграме».

«Манчестер Юнайтед», набрав 62 очка, занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. В последних двух турах «красные дьяволы» сыграют с «Вест Хэм Юнайтед» (Манчестер, 22 июля) и «Лестер Сити» (Лестер, 26 июля). Победа и ничья гарантируют команде Уле-Гуннара Сульшера четвёртое место по итогам сезона.