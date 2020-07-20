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«Боруссия» Д купила 17-летнего хавбека «Бирмингема» и представила его песней The Beatles

«Боруссия» Д купила 17-летнего хавбека «Бирмингема» и представила его песней The Beatles
Футбол / Англия 0

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе полузащитника «Бирмингема» Джуда Беллингхэма.

17-летний английский футболист заключил с немецким клубом долгосрочный контракт. За свою новую команду Джуд будет выступать под номером 22. Условия трансфера не разглашаются, однако, согласно информации на портале Transfermarkt, «шмели» заплатили за хавбека € 23 млн.

Своего новичка «Боруссия» представила специальным роликом в «Твиттере». На видео футболисты исполняют песню Hey Jude группы The Beatles.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на Беллингхэма является «Манчестер Юнайтед». Более того, зимой появлялась информация, что «красные дьяволы» предложили за юного хавбека € 35 млн. Интерес к игроку также проявляли «Ливерпуль», «Барселона» и «Бавария».

Беллингхэм является воспитанником «Бирмингема». В нынешнем сезоне он принял участие в 40 матчах Чемпионшипа, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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