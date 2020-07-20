Гендиректор «Химок»: будет очень странно, если выйдем в Лигу Европы, но не сыграем в РПЛ

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал слова главного тренера команды Сергея Юрана, который, ссылаясь на источники, сказал, что место клуба в Российской Премьер-Лиге якобы уже продано.
«Сергей — известный футболист, тренер. У него большие связи в футбольном мире. Конечно, разговоры и слухи ходят разные. До меня они тоже доходят. Это всё нервирует. Мы сейчас нигде: ни в ФНЛ, ни в РПЛ, ни в ПФЛ. Мы только в финале Кубка. Всё это не может не сказываться.
Но я уверен, что «Химки» будут в РПЛ. С «Зенитом» нам будет тяжело, но это футбол. Произойти может всё. А если мы возьмём и выиграем? Мы выходим в Лигу Европы, но при этом не пойдём в РПЛ. Это же очень странно», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 20 июля 2020
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