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Карасёв рассудит «Ростов» и «Зенит», Кукуян — «Рубин» и «Спартак»

Карасёв рассудит «Ростов» и «Зенит», Кукуян — «Рубин» и «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Российский футбольный союз назначил судей и инспекторов на матчи заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.

«Ростов» — «Зенит»: судья — Сергей Карасёв; ассистенты судьи — Антон Аверьянов, Тихон Калугин; резервный судья — Евгений Турбин; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Алексей Тюмин.

«Краснодар» — «Ахмат»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Арам Петросян; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Николай Богач; инспектор — Эдуард Малый.

ЦСКА — «Тамбов»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Рашид Абусуев; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Михаил Вилков; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Юрий Баскаков.

«Динамо» — «Оренбург»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Николай Ерёмин, Валентин Мурашов; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Александр Колобаев.

«Рубин» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Александр Богданов, Андрей Гурбанов; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Алексей Еськов; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Николай Иванов.

«Крылья Советов» — «Сочи»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Роман Милюченко; резервный судья — Роман Сафьян; инспектор — Александр Гвардис.

«Уфа» — «Арсенал»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Рустам Мухтаров; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Николай Волошин; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Сергей Зуев.

«Урал» — «Локомотив»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Роман Усачёв, Алексей Стипиди; резервный судья — Артём Любимов; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Виктор Клепиков.

Все встречи 30-го тура РПЛ состоятся 22 июля.

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