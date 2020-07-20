«Братик, тигр». Глушаков оценил фото Ещенко в скандальной футболке после матча с «Зенитом»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков отреагировал на фото защитника «Спартака» Андрея Ещенко после полуфинального матча Кубка России, в котором красно-белые проиграли «Зениту» (1:2).



36-летний футболист опубликовал в «Инстаграме» фотографию в скандальной футболке со словами «… вам А» и изображением медведя в костюме. Глушаков оценил пост и оставил следующий комментарий: «Братик, тигр». Ещенко ответил подмигивающим эмодзи.

Ранее нападающие «Зенита» Артём Дзюба и Сердар Азмун во время празднования чемпионства сымитировали в раздевалке половой акт. Генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев заявил, что «Дзюба намекал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче». За это чиновник был оштрафован на 200 тыс. рублей.



Ещенко и Глушаков вместе выступали за «Локомотив» и «Спартак». Осенью 2018 года футболисты оказались в центре скандала, когда лайкнули пост актёра и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, в котором тот призвал уволить Массимо Карреру, на тот момент главного тренера команды. Андрея и Дениса отстранили от главной команды, а впоследствии итальянский специалист был отправлен в отставку.