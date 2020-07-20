Боснич: Сульшеру стоит задуматься о том, чтобы поставить в ворота Ромеро вместо де Хеа

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Марк Боснич поделился мнением об ошибках вратаря Давида де Хеа. В матче 1/2 финала Кубка Англии с «Челси» (1:3) по вине испанца «красные дьяволы» пропустили два гола.
«Единственный способ это преодолеть — как можно скорее провести ещё один матч, сыграть очень хорошо, без ошибок. Де Хеа фантастически играл за «Юнайтед» в течение долгого времени, но последние 8-12 месяцев он постоянно совершает ошибки.
Понимаю, почему Уле-Гуннар Сульшер публично поддержал Давида — он сделал то, что должен делать тренер. Но все эти ошибки должны заставить его задуматься о том, чтобы поставить в ворота Серхио Ромеро на две заключительные встречи сезона.
Представьте, что де Хеа снова ошибётся в матче с «Вест Хэмом». Это важное решение. Всё будет зависеть от того, как Давид проведёт следующие тренировки», — приводит слова Боснича Goal со ссылкой на Sky Sports.
- 20 июля 2020
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