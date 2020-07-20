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«Не ваши эти кубок и медали!» Актёр Назаров написал стихотворение про «Зенит»

«Не ваши эти кубок и медали!» Актёр Назаров написал стихотворение про «Зенит»
Футбол / Кубок России 0

Актёр и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров в своём «инстаграме» представил новое стихотворение, посвящённое «Зениту». Накануне, 19 июля, сине-бело-голубые победили красно-белых в полуфинале Кубка России (2:1).

«Как хорошо, что я не за «Зенит»!
Какое счастье, что не опорочен
И что кислотный нестерпимый стыд
Меня не поднимает среди ночи.

Победа эта вовсе не для вас!
Не ваши эти кубок и медали!
О вас не думали — был выполнен заказ,
А вы случайно около стояли.

И в этом ваша главная беда,
Добро и зло приемлете покорно,
Вы пьёте радость с привкусом стыда
И с тонкой вонью жидкости позорной.

Величье ваше — абсолютный миф!
Что делать будете, когда вас жизнь раздавит
И, как пустой непрофильный актив,
«Газпром» с бюджета в нищету отправит?

И вот тогда вам люди не простят!
Вы так футбол российский задолбали,
Что вся Россия, абсолютно вся,
За «Химки» будет души рвать в финале».

В финале Кубка России «Зенит» сыграет с «Химками», которые в своём полуфинальном матче победили «Урал» со счётом 3:1. Встреча состоится в Екатеринбурге 25 июля.

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