«Не ваши эти кубок и медали!» Актёр Назаров написал стихотворение про «Зенит»

Актёр и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров в своём «инстаграме» представил новое стихотворение, посвящённое «Зениту». Накануне, 19 июля, сине-бело-голубые победили красно-белых в полуфинале Кубка России (2:1).



«Как хорошо, что я не за «Зенит»!

Какое счастье, что не опорочен

И что кислотный нестерпимый стыд

Меня не поднимает среди ночи.



Победа эта вовсе не для вас!

Не ваши эти кубок и медали!

О вас не думали — был выполнен заказ,

А вы случайно около стояли.



И в этом ваша главная беда,

Добро и зло приемлете покорно,

Вы пьёте радость с привкусом стыда

И с тонкой вонью жидкости позорной.



Величье ваше — абсолютный миф!

Что делать будете, когда вас жизнь раздавит

И, как пустой непрофильный актив,

«Газпром» с бюджета в нищету отправит?



И вот тогда вам люди не простят!

Вы так футбол российский задолбали,

Что вся Россия, абсолютно вся,

За «Химки» будет души рвать в финале».

В финале Кубка России «Зенит» сыграет с «Химками», которые в своём полуфинальном матче победили «Урал» со счётом 3:1. Встреча состоится в Екатеринбурге 25 июля.