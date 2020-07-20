Артуро Видаль не стал чемпионом со своей командой впервые за 9 лет

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль прервал успешную серию в национальных чемпионатах.



По итогам завершившегося розыгрыша испанской Примеры сине-гранатовые заняли второе место в турнирной таблице, уступив в борьбе за титул мадридскому «Реалу». Для чилийца этот сезон стал первым за девять лет без победы в чемпионате.



В последний раз Артуро оставался без золотой медали в 2011 году, когда выступал за «Байер». Впоследствии он четыре раза становился чемпионом Италии с «Ювентусом», три раза – чемпионом Германии с «Баварией», а в прошлом сезоне стал чемпионом Испании с «Барселоной».



В нынешнем сезоне 33-летний хавбек принял участие в 33 матчах Примеры, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

Артуро Видаль: игра «Барселоны» оставила впечатление, не соответствующее уровню клуба