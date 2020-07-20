Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

France Football решил не вручать «Золотой мяч» в 2020 году

France Football решил не вручать «Золотой мяч» в 2020 году
Футбол / Прочие турниры 0

France Football на своём сайте объявил о решении не вручать «Золотой мяч» по итогам 2020 года. Без обладателя также останутся другие призы, среди которых награды лучшему вратарю, лучшему молодому игроку и лучшей футболистке.

Основные причины такого шага заключаются в том, что, по мнению учредителей премии, из-за пандемии коронавируса этот год нельзя оценивать, как предыдущие, поскольку не во всех странах сезон был возобновлён. Таким образом, при выборе победителя будет упущена объективность.

Также проблема заключается в журналистах, которые должны были определить лауреата премии. Некоторые из них могут быть сконцентрированы на личных проблемах на фоне пандемии, а не на выборе лучшего футболиста года.

Это первый год без «Золотого мяча» за всё время существования приза – с 1956 года.

Перес: Бензема должен получить «Золотой мяч». В этом сезоне не было игрока лучше него
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020