Анелька: Салах и Мане могут играть за «Реал», но им не стоит уходить из «Ливерпуля»

Бывший игрок «Ливерпуля» Николя Анелька поделился мнением о нападающих мерсисайдского клуба Мохамеде Салахе, Садио Мане и Роберто Фирмино.
«Это превосходная атакующая тройка. Я люблю их всех, особенно Фирмино, поскольку он является ключом к успеху Салаха и Мане.
Прямо сейчас Мохамед и Садио входят в пятёрку лучших футболистов в мире. У них есть качество, чтобы играть в мадридском «Реале».
Но сегодня «Ливерпуль» способен конкурировать с «Реалом», так что им не стоит уходить. «Ливерпуль» отлично им подходит», — приводит слова Анелька Liverpool Echo.
В течение нынешнего сезона СМИ неоднократно писали об интересе «Реала» к Салаху и Мане. Недавно президент «сливочных» Флорентино Перес заявил, что из-за финансовых потерять, вызванных пандемией коронавируса, клуб не сможет позволить себе дорогостоящие покупки.
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