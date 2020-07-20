Анелька: Салах и Мане могут играть за «Реал», но им не стоит уходить из «Ливерпуля»

Бывший игрок «Ливерпуля» Николя Анелька поделился мнением о нападающих мерсисайдского клуба Мохамеде Салахе, Садио Мане и Роберто Фирмино.

«Это превосходная атакующая тройка. Я люблю их всех, особенно Фирмино, поскольку он является ключом к успеху Салаха и Мане.

Прямо сейчас Мохамед и Садио входят в пятёрку лучших футболистов в мире. У них есть качество, чтобы играть в мадридском «Реале».

Но сегодня «Ливерпуль» способен конкурировать с «Реалом», так что им не стоит уходить. «Ливерпуль» отлично им подходит», — приводит слова Анелька Liverpool Echo.

В течение нынешнего сезона СМИ неоднократно писали об интересе «Реала» к Салаху и Мане. Недавно президент «сливочных» Флорентино Перес заявил, что из-за финансовых потерять, вызванных пандемией коронавируса, клуб не сможет позволить себе дорогостоящие покупки.