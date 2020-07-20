«Чистое скотство». Уткин раскритиковал решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году

Известный блогер Василий Уткин выступил с критикой France Football, решившего не вручать «Золотой мяч» по итогам этого года.



«Отказ от вручения «Золотого мяча» – чистое скотство. Отменился Евро? Ну и что. Всё равно солидарно всей Европой просмотренных матчей в сто раз больше, чем видели люди до 90-х, и приз как-то вручался. Сдвиг сезона? Тем круче. Чем необычнее, тем важнее закрыть сезон ещё и именем героя.



Разумных содержательных возражений, чтоб не вручать «Золотой мяч» в этом году, нет. Только спонсорско-рекламные. Недостаточное количество просмотров/упоминаний/хрен знает чего ещё. Решение может быть вызвано только этим. Жаль. Просто жаль. «Золотой мяч» в головах у людей, публике важен такой персонифицированный итог, портрет, подпись под сезоном. Ну и дураки», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

France Football решил не вручать «Золотой мяч» в 2020 году