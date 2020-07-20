«Спартак» обратится в судейский комитет после матча с «Зенитом»

Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» обратится в судейский комитет Российского футбольного союза с просьбой дать оценку действиям арбитров по четырём эпизодам в матче 1/2 финала Кубка России с «Зенитом»: на 9-й, 60-й, 81-й и 89-й минутах.

«Зенит» и «Спартак» провели встречу вчера, 19 июля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Финальный свисток зафиксировал победу сине-бело-голубых со счётом 2:1.

Матч «Зенит» — «Спартак» обслуживала бригада судей во главе с Сергеем Ивановым. Его ассистентами были Валерий Данченко и Адлан Хатуев.

Арбитр Игорь Федотов в интервью «Чемпионату» выразил мнение, что «Спартак» должен был пробить два пенальти за эпизоды с падением нападающего Александра Соболева.