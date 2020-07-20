Пиоли: Доннарумма может стать лучшим в мире
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о голкипере команды Джанлуиджи Доннарумме.
Следующий матч станет для 21-летнего итальянца 200-м в футболке красно-чёрных.
«Это важное достижение. Джанлуиджи должен сохранять амбиции и продолжать работать так, как он делает это сейчас. У него есть потенциал, чтобы стать лучшим в мире. Он обладает всеми качествами, чтобы стать великим игроком», — приводит слова Пиоли Football Italia.
В нынешнем сезоне Доннарумма помог «Милану» в 32 матчах итальянской Серии А и трёх встречах Кубка Италии. Пропустил 42 мяча. В его активе 13 сухих игр.
Завтра, 21 июля, «Милан» в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапей» проведёт встречу 35-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло», начало — в 22:45 мск.
Стефано Пиоли: теперь «Милан» — команда
- 20 июля 2020
-
17:55
-
17:55
-
17:49
-
17:38
-
17:38
-
17:25
-
17:23
-
17:18
-
17:15
-
17:08
-
17:00
-
16:57
-
16:47
-
16:37
-
16:30
-
16:23
-
16:08
-
16:03
-
15:52
-
15:36
-
15:23
-
15:17
-
14:58
-
14:54
-
14:44
-
14:22
-
14:20
-
14:16
-
14:08
-
13:49
-
13:49
-
13:20
-
13:15
-
13:06
-
12:38
Партнерский контент