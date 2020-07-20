Пиоли: Доннарумма может стать лучшим в мире

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о голкипере команды Джанлуиджи Доннарумме.

Следующий матч станет для 21-летнего итальянца 200-м в футболке красно-чёрных.

«Это важное достижение. Джанлуиджи должен сохранять амбиции и продолжать работать так, как он делает это сейчас. У него есть потенциал, чтобы стать лучшим в мире. Он обладает всеми качествами, чтобы стать великим игроком», — приводит слова Пиоли Football Italia.

В нынешнем сезоне Доннарумма помог «Милану» в 32 матчах итальянской Серии А и трёх встречах Кубка Италии. Пропустил 42 мяча. В его активе 13 сухих игр.

Завтра, 21 июля, «Милан» в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапей» проведёт встречу 35-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло», начало — в 22:45 мск.