«Барселона» — о решении не вручать «Золотой мяч»: все знают, кто лучший
Каталонская «Барселона» отреагировала на решение France Football не вручать «Золотой мяч» в 2020 году.
«Понимаем это. Но в любом случае все знают, кто лучший», — говорится в сообщении «Барселоны» в «Твиттере». Сине-гранатовые также опубликовали фотографию нападающего команды Лионеля Месси с шестью «Золотыми мячами».
Фото можно посмотреть на странице «Барселоны» в «Твиттере».
В нынешнем сезоне Месси принял участие в 42 матчах во всех турнирах на клубном уровне. 33-летний форвард записал в свой актив 30 голов и 26 результативных передач. Аргентинец стал лучшим бомбардиром и ассистентом испанской Примеры.
Кроме Месси одним из главных фаворитов в борьбе за «Золотой мяч» являлся нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски.
«Чистое скотство». Уткин раскритиковал решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году
- 20 июля 2020
-
17:55
-
17:55
-
17:49
-
17:38
-
17:38
-
17:25
-
17:23
-
17:18
-
17:15
-
17:08
-
17:00
-
16:57
-
16:47
-
16:37
-
16:30
-
16:23
-
16:08
-
16:03
-
15:52
-
15:36
-
15:23
-
15:17
-
14:58
-
14:54
-
14:44
-
14:22
-
14:20
-
14:16
-
14:08
-
13:49
-
13:49
-
13:20
-
13:15
-
13:06
-
12:38
Партнерский контент