«Барселона» — о решении не вручать «Золотой мяч»: все знают, кто лучший

Каталонская «Барселона» отреагировала на решение France Football не вручать «Золотой мяч» в 2020 году.

«Понимаем это. Но в любом случае все знают, кто лучший», — говорится в сообщении «Барселоны» в «Твиттере». Сине-гранатовые также опубликовали фотографию нападающего команды Лионеля Месси с шестью «Золотыми мячами».

Фото можно посмотреть на странице «Барселоны» в «Твиттере».

В нынешнем сезоне Месси принял участие в 42 матчах во всех турнирах на клубном уровне. 33-летний форвард записал в свой актив 30 голов и 26 результативных передач. Аргентинец стал лучшим бомбардиром и ассистентом испанской Примеры.

Кроме Месси одним из главных фаворитов в борьбе за «Золотой мяч» являлся нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски.