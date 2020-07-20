Жирков: Соболев первый схватил меня за футболку

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал эпизод с падением нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в штрафной петербургского клуба в матче 1/2 финала Кубка России.
«Я играл по Соболеву, в борьбе за мяч почувствовал, что он первый схватил меня за футболку, я стал терять равновесие, он мог получить преимущество, и я рефлекторно для координации взял его, абсолютно равное обоюдное противостояние — никто не хотел уступать, да и претензий друг к другу не было», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Победу «Зениту» принесли голы Артёма Дзюбы и Далера Кузяева. В составе красно-белых отличился Александр Соболев.
В финале «Зенит» сыграет с «Химками». Матч состоится 25 июля в Екатеринбурге.
- 20 июля 2020
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