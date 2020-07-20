Калошин: при голе Глушенкова в ворота «Краснодара» арбитр применил тактику «жди и смотри»
Руководитель проекта по внедрению системы видеоассистента арбитра (VAR) в России Леонид Калошин прокомментировал эпизод с отменой гола полузащитника «Крыльев Советов» Максима Глушенкова в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:0).
«Эпизод с голом Глушенкова в ворота «Краснодара», который был отменён из-за офсайда. Это один из самых простых моментов для VAR. Гол был отменён ассистентом судьи, он абсолютно правильно применил тактику «жди и смотри», у него были сомнения по офсайду. После гола он применил «отложенный флаг». Линии были прочерчены видеоассистентами, так что решение отменить гол было правильным», — передаёт слова Калошина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
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- 20 июля 2020
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