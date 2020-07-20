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Виктор Кашшаи: я не прячусь от СМИ, просто мне нужно время на свою работу

Виктор Кашшаи: я не прячусь от СМИ, просто мне нужно время на свою работу
Футбол / РПЛ 0

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи объяснил, почему он не всегда оперативно реагирует на спорные эпизоды в матчах Российской Премьер-Лиги.

«Я не всегда выступаю в СМИ, так как моя работа учить арбитров и анализировать их работу, а если я буду каждый день говорить с медиа, то у меня времени на всё остальное не хватит. Команды тоже не всё своё время проводят с журналистами. Две недели назад у нас был подобный бриффинг, я не прячусь от СМИ, просто мне нужно время на свою работу», — передаёт слова Кашшаи корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Кашшаи работает в РФС с 9 января 2020 года, сменив на посту руководителя департамента судейства Александра Егорова.

Кашшаи ответил на протест «Спартака» по поводу судейства в матче с «Зенитом»
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